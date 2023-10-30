1000 аргентинцев в костюмах Человека-паука решили побить мировой рекорд

Около тысячи людей в костюмах Человека-паука собрались на площади Республики в Буэнос-Айресе, чтобы побить рекорд Гиннесса...

Около тысячи людей в костюмах Человека-паука собрались на площади Республики в Буэнос-Айресе, чтобы побить рекорд Гиннесса. На мероприятие съехались поклонники знаменитого супергероя Marvel со всей страны и даже из-за рубежа.

[организатор мероприятия]:

«Аргентина – рекордсмен Книги Гиннесса по самому большому собранию «людей-пауков» на планете Земля. И всё благодаря этим немного сумасшедшим и чудесным людям, которые приехали в костюмах Человека-паука из Корриентеса, Мендосы и Уругвая».

Организаторы сфотографировали всех участников и собрали их подписи. Всю информацию отправят представителям Книги рекордов Гиннесса.

[участник мероприятия]:

«Я приехал поддержать это прекрасное сообщество. Мы аргентинцы, поэтому должны побить рекорд мира».

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Человека-паука создали американские писатели Стэн Ли и Стив Дитко. Впервые его увидели на страницах комикса «Удивительная фантазия» в 1962 году. Он сразу стал одним из самых популярных супергероев.

[участник мероприятия]:

«Человек-паук очень много значит в моей жизни. Без маски я очень стеснительный, а ношение маски даёт мне больше свободы выражать себя и своё мнение».

Предыдущий рекорд по самому большому собранию людей в костюмах Человека-паука принадлежит малазийцам. Они установили его в июне этого года. В мероприятии участвовало 685 человек.

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