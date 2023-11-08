Выжившая израильтянка вернулась на место музыкального фестиваля спустя месяц после атаки ХАМАС

Со слезами на глазах Мэй Хаят возвращается на место музыкального фестиваля спустя месяц после атаки ХАМАС...
Дата загрузки: 2023-11-08
«Вот здесь я лежала. Тут были бар и сцена. Я смогла перейти отсюда в другие зоны бара. Туда я убегала. А тут были террористы. Пока я лежала, они были повсюду с оружием».
Пока в Израиле проходят вечера памяти и молитвы за заложников, в секторе Газа продолжается наземная операция. Военные ЦАХАЛа говорят, что добрались до «самого сердца Газы» впервые за десятилетия, и что они дали оставшимся в зоне гражданским четыре часа на эвакуацию.[Ярон Финкельман, офицер израильской армии]:
«В эти часы мы сражаемся в самом важном центре сектора Газа. Именно оттуда я вернулся».
С вещами в руках жители Газы идут пешком на юг анклава, чтобы бежать от израильских ракетных обстрелов.[Хатем Або Раяш, житель Газы]:
«Мы не как сирийцы, у нас нет автоматов, самолётов, ракет и всего такого. Мы гражданские люди».
Машины скорой помощи с ранеными палестинцами продолжают покидать анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Красный Крест объявил, что сопроводил четыре конвоя. Раненых будут лечить в Египте. А в крупнейшей больнице Газы сейчас остаётся более 100 тысяч беженцев, пациентов и медработников.
Как сообщает Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, в результате ракетных ударов в анклаве погибло более десяти тысяч человек. Здесь наблюдается нехватка медикаментов, а также еды, воды и предметов первой необходимости. В целом в Газе проживает более двух миллионов человек.
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