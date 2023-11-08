Выжившая израильтянка вернулась на место музыкального фестиваля спустя месяц после атаки ХАМАС

Со слезами на глазах Мэй Хаят возвращается на место музыкального фестиваля спустя месяц после атаки ХАМАС...

Со слезами на глазах Мэй Хаят возвращается на место музыкального фестиваля спустя месяц после атаки ХАМАС. Здесь она чудом избежала гибели. На фестивале 30-летняя Мэй работала в баре. Тогда боевики убили 260 человек. Многих забрали в плен. [Мэй Хаят, жительница Израиля]:«Вот здесь я лежала. Тут были бар и сцена. Я смогла перейти отсюда в другие зоны бара. Туда я убегала. А тут были террористы. Пока я лежала, они были повсюду с оружием».

Пока в Израиле проходят вечера памяти и молитвы за заложников, в секторе Газа продолжается наземная операция. Военные ЦАХАЛа говорят, что добрались до «самого сердца Газы» впервые за десятилетия, и что они дали оставшимся в зоне гражданским четыре часа на эвакуацию.

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[Ярон Финкельман, офицер израильской армии]:«В эти часы мы сражаемся в самом важном центре сектора Газа. Именно оттуда я вернулся».

С вещами в руках жители Газы идут пешком на юг анклава, чтобы бежать от израильских ракетных обстрелов.

[Хатем Або Раяш, житель Газы]:«Мы не как сирийцы, у нас нет автоматов, самолётов, ракет и всего такого. Мы гражданские люди».

Машины скорой помощи с ранеными палестинцами продолжают покидать анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Красный Крест объявил, что сопроводил четыре конвоя. Раненых будут лечить в Египте. А в крупнейшей больнице Газы сейчас остаётся более 100 тысяч беженцев, пациентов и медработников.

Как сообщает Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, в результате ракетных ударов в анклаве погибло более десяти тысяч человек. Здесь наблюдается нехватка медикаментов, а также еды, воды и предметов первой необходимости. В целом в Газе проживает более двух миллионов человек.

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