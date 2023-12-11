Почему каждый год семьи арендуют одну и ту же ёлку

Компания в городе Глоссоп, в Великобритании предлагает по-новому отнестись к рождественским ёлкам. «Вы любите настоящую рождественскую ёлку, но не хотите, чтобы в январе она превратилась в отходы? У нас есть решение», – написано на сайте компании Green Tree.

Компания выращивает деревья из саженцев в горшках и сажает их в землю, не травмируя корни. Ёлка растёт в течение года, а когда наступает Рождество, отвозят клиентам прямо в горшке.



«Наши деревья выращиваются в горшках и высаживаются прямо в землю. Просто выберите дерево, мы выкопаем его и доставим вам. В январе мы заберём дерево, пересадим в землю и будем ухаживать за ним весь год», – поясняют в компании.



Желающие могут арендовать одну и ту же ёлку каждый год. Многим детям это нравится, поскольку они видят, насколько ёлка выросла. Дети и взрослые часто дают дереву имя. Когда ёлка становится слишком большой, её пересаживают в землю в лесу.

В компании дают советы по уходу за арендованными ёлками: ежедневно поливать и держать вдали от источников тепла.

Семейное предприятие Green Tree Glossop основано в 2019 году. Оно стремится оберегать природу.