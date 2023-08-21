В Великобритании бьют рекорды по количеству установленных солнечных панелей и тепловых насосов. Согласно статистике, с начала..

В Великобритании бьют рекорды по установке солнечных панелей и тепловых насосов

В Великобритании бьют рекорды по количеству установленных солнечных панелей и тепловых насосов.

Согласно статистике, с начала года по всей стране установили более 120 тысяч солнечных панелей. Также ежемесячно устанавливают в среднем по 3000 тепловых насосов.

В планах правительства – к 2035 году достичь 70 гигаватт-часов электроэнергии, выработанных из энергии солнца, а к 2028-му установить 600 тысяч тепловых насосов.

Для этого жителям Англии и Шотландии выделяют субсидии.

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Норман Питт воспользовался этой возможностью. Теперь в его доме и солнечные панели, и тепловой насос.

[Норман Питт, местный житель]:«Наши затраты на электроэнергию резко сократились. Мы стали зелёными, защищаем планету. У нас также есть электромобиль. Эта система стоит нам немного дороже, чем раньше уходило только на заправку этого автомобиля. Так что мы очень довольны».

Впрочем, даже с учётом выделения субсидий такие панели и насосы недоступны большинству жителей с низким и средним доходом. Особенно на фоне инфляции.

[Эми Амброуз, эксперт по энергетической политике]:«Это домохозяйства, которые больше всего борются с кризисом стоимости жизни. Те, кто с трудом обогревал свои дома зимой до комфортной температуры».

В первой половине этого года благодаря правительственной схеме в стране установили чуть менее 18 тысяч тепловых насосов. При этом расходование субсидий оказалось ниже, чем ожидалось.

Эксперты говорят, что для воплощения в жизнь правительственной программы нужно больше работников. А их в стране не хватает.

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