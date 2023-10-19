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Первый внедорожник на солнечных батареях проехал 1000 км по Марокко

Первый внедорожник на солнечных батареях проехал 1000 км по Марокко

Внедорожник, работающий на солнечной энергии, успешно прошёл испытания в Марокко. Автомобиль под названием Stella Terra построили..

Дата загрузки: 2023-10-19

Первый внедорожник на солнечных батареях проехал 1000 км по Марокко
Внедорожник, работающий на солнечной энергии, успешно прошёл испытания в Марокко. Автомобиль под названием Stella Terra построили студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах. Они утверждают, что это первый в мире внедорожник на солнечных батареях.

Двухместная машина с аэродинамическим профилем развивает скорость до 145 километров в час. Весит 1200 килограммов. Студенты спроектировали почти все детали – от подвески до инвертора для солнечных панелей.

[Бритт ван Хюлст, финансовый руководитель проекта]:
«Stella Terra достаточно надёжна, чтобы передвигаться не только по дорогам с твёрдым покрытием, но и по пересечённой местности. В солнечный день машина может проехать 630 километров».

Внедорожник до этого испытали в Нидерландах. Но в Марокко ландшафт разнообразнее и сложнее. Stella Terra проехала 1000 километров по высохшим руслам рек, лесам, горной местности и пескам.

[Бритт ван Хюлст, финансовый руководитель проекта]:

«Мы основательно протестировали Stella Terra. Путешествие началось с севера Марокко. Мы проехали более тысячи километров по различной местности и завершили путь в Сахаре».

Всё это время внедорожник работал на энергии солнца. Самым серьёзным ремонтом стала замена рулевой тяги. В остальном автомобиль показал себя хорошо. Причём команду ждал и приятный сюрприз. Оказалось, что инвертор для солнечных панелей преобразует энергию солнца в электричество намного эффективнее, чем ожидалось. В результате Stella Terra потребляла энергии на 30% меньше.

Студенты говорят, что хотят опередить современный рынок на пять-десять лет и тем самым вдохновить производителей строить инновационные автомобили.
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