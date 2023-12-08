Огромный тепловой насос питает теплом всю английскую деревню

Эта тихая английская деревня, возможно, прокладывает путь к нулевым выбросам СО2 для Великобритании. В Сваффхем Прайор..

Эта тихая английская деревня, возможно, прокладывает путь к нулевым выбросам СО2 для Великобритании.

В Сваффхем Прайор мощный тепловой насос генерирует достаточно тепла, чтобы снабжать дома всей деревни. И это первый подобный проект для сельской местности Англии.

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[работник фабрики]:«Мы можем подключить до 300 объектов недвижимости в Сваффхем Прайор. То есть вся деревня будет снабжаться при нулевых выбросах углерода».

Великобритания отстаёт от плана по сокращению выбросов СО2. Если она хочет достичь цели к 2050 году, ей надо привести к нулевому показателю 28 миллионов домов.

При этом 85% территории страны зависит от газовой сети, которая намного дешевле, чем электричество, используемое отдельными тепловыми насосами.

Впрочем, в этом случае насос один. И он подключён ко многим домам.

[местный житель]:«Каждое утро, когда я завариваю чашку кофе, я радуюсь, что не вижу шлейфа нефтяных паров. Да, тепло. На самом деле, иногда так горячо, что приходится отключать».

Великобритания поставила перед собой цель устанавливать по 600 000 тепловых насосов ежегодно к 2028 году. Но в этом году их будет не более 55 тысяч.

Проблема в больших расходах на установку. Люди часто не могут себе такое позволить, поэтому должно вмешаться правительство, предоставляя гранты и кредиты.

Также подобные системы не подойдут для крупных городов. Впрочем, они помогут разнообразить источники энергии, что сделает всю отрасль более управляемой.

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