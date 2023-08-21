8-летняя девочка стала известной благодаря любви к жукам

Эта история началась в 2016 году. Мама восьмилетней Софии Спенсер написала письмо в Энтомологическое общество Канады.

«Моя восьмилетняя дочь любит учиться и исследовать мир жуков и других насекомых. В школе сверстники её часто дразнят за то, что она показывает им сидящего на плече друга-жука. Я хотела бы узнать, может ли профессиональный энтомолог поговорить с ней по телефону, чтобы поощрить её любовь к насекомым и рассказать о работе в этой области. Я постоянно ищу информацию о разных видах насекомых, но не всегда могу найти ответы на вопросы дочери».

По словам Николь, мамы девочки, она хотела воодушевить дочку и убедить её в том, что

в увлечении энтомологией нет ничего плохого.



Энтомологическое общество Канады опубликовало в соцсети пост с историей Софии. Откликнулись сотни людей. Они написали слова поддержки и поделились своими историями. София вместе с кандидатом наук по энтомологии Морганом Джексоном написала статью, о том какую роль могут сыграть соцсети в привлечении внимания к изучению энтомологии. Статью опубликовали в научном журнале в 2017 году.

«После того как моя мама отправила сообщение и показала мне все отклики, я была счастлива, – написала София в своей части статьи. – Я почувствовала себя знаменитостью. Потому что так оно и было! Мне было приятно, что так много людей меня поддержали, и было здорово видеть других девочек и взрослых, изучающих жуков».



Благодаря истории Софии многие девочки рассказали о своих встречах с насекомыми. Как оказалось, София вовсе не «странная», многие дети её возраста тоже увлечены жуками, бабочками и кузнечиками.



«Раньше… я думала, что любить жуков не самое лучшее хобби, – пояснила София. – Но когда узнала, что жуками увлекаются другие девочки, я подумала: если люди говорят, что жуки странные и противные, это не значит, что насекомые не должны нравиться и мне».

После публикации статьи в научном журнале отношение одноклассников к Софии изменилось к лучшему. Они стали проявлять интерес к насекомым.