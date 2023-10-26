Автомобили на солнечных батареях соревнуются в Австралии

Гонка на «солнечных» автомобилях стартует в австралийском Дарвине. Это электромобили, работающие на солнечных батареях. Участники приехали..

Гонка на «солнечных» автомобилях стартует в австралийском Дарвине. Это электромобили, работающие на солнечных батареях.

Участники приехали из разных стран. Им предстоит пересечь всю Австралию, доехав до южного города Аделаида.

[Кэтрин Фландрс, представительница Solar Car]:

«У нас в машине нет кондиционера. Внутри примерно 50 градусов Цельсия – жарче, чем снаружи. Вентиляция есть, но когда я сосредоточена на том, что делаю, жары не замечаю».

Цель соревнований – быстрее добраться до финиша. За неделю команды преодолеют на «солнечных» автомобилях три тысячи километров.

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В основном в гонке участвуют университетские команды. Но всё чаще приезжают и крупные автомобильные бренды. Для них соревнования – испытательный полигон для будущих технологий в области электромобилей.

[Иоан Пик-Джонсон, представитель Solar Car]:

«Запас хода у нас – 3000 километров. Это вся Австралия с севера на юг. Мы передвигаемся на мощности фена. А в основе всего этого лежит невероятно лёгкая и невероятно аэродинамичная конструкция».

В пути команды столкнутся с экстремальными условиями. Температура воздуха нередко будет превышать 40 градусов по Цельсию. Ночевать придётся в местах обитания ядовитых змей и опасных насекомых и хищников. Также их ожидает сильный встречный ветер.

В соревнованиях участвуют две категории авто. Первая – одноместные электромобили класса Challenger. Они построены с учётом максимальной аэродинамической и электрической эффективности.

Вторая категория – автомобили класса Cruiser, которые имитируют серийный легковой автомобиль на солнечных батареях.

[Ричард Хопкинс, руководитель команды Sunswift Racing]:

«В 1987 году это казалось довольно фантастической задачей. Мало кто верил, что мы будем ездить на электромобилях. В Австралии мы уже на этом пути и догоняем остальной мир. Автомобили на солнечных батареях – это следующий шаг».

В этом году на автомобилях тестируют прототипы шин Bridgestone, которые на 63% состоят из вторсырья. Их задача – сократить трение, увеличив запас хода.

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