Игра на самодельной ударной установке набрала 1,5 млн просмотров

Что делать, если хочется быть в мире музыки, но денег на инструменты нет? В первую очередь,..

[Хуссам Кассем, музыкант]:

«Шесть лет назад у меня появилось хобби – играть на барабанах. Я играл на ведре. У меня не было денег, чтобы купить музыкальный инструмент, поэтому я сделал альтернативу барабанной установке. Я сделал этот простой набор, чтобы быть в мире музыки».

Что делать, если хочется быть в мире музыки, но денег на инструменты нет? В первую очередь, не падать духом. Тогда решение найдётся. В этом уверен палестинец Хуссам. Доказал это на собственном примере.

Для установки использовал разные ненужные предметы. Например, из подноса сделал тарелку, из двух пластиковых вёдер – том-томы, а жестяную бочку пустил на бас-барабан, по которому бьёт колотушка, выполненная из велосипедной ручки тормоза. Тарелки хай-хэт сделаны из велосипедных звёзд.

[Хуссам Кассем, музыкант]:

«Как видите, установка включает деревянные палки, пружины, железные стержни, велосипедную цепь и резиновый элемент – самую важную часть конструкции».

Друг музыканта снял видео игры и выложил в сеть.

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[Рани Габен, друг музыканта]:

«Людям понравились эти видеоролики. Просмотров уже больше полутора миллионов. Это мотивировало нас совершенствоваться и двигаться вперёд».

21-летний музыкант живёт в городе Бейт-Лахия в секторе Газа. Говорит, что мечтает продолжить музыкальное образование за рубежом.

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