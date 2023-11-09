Сушилка для фруктов и овощей удостоилась награды в один миллион фунтов стерлингов. Это миллион 200 тысяч..

Премию в $1,2 млн получила индийская сушилка для овощей на солнечных батареях

Сушилка для фруктов и овощей удостоилась награды в один миллион фунтов стерлингов. Это миллион 200 тысяч долларов. Премию Earthshot Prize учредили принц Уильям и британский телеведущий Дэвид Аттенборо.

Сушилку на солнечной энергии создала индийская компания S4S Technologies. Поводом стал парадоксальный факт. В Индии миллионы людей голодают, но продуктов производится с избытком. И всё дело в том, что тонны овощей и фруктов пропадают. Мелким фермерам негде хранить урожай. Поэтому они продают продукцию по самым низким ценам. Не смогут продать, значит всё сгниёт.

Компания скупает у фермеров овощи и фрукты и сушит их с помощью своего аппарата. То, что получается, можно хранить до 12 месяцев.

[Нидхи Пант, сотрудница компании S4S Technologies]:

«В Индии по традиции сушат овощи и фрукты на солнце, но на это уходит от шести до десяти дней. За это время появляется множество микробов и грибков. Сушилка на солнечных батареях эффективнее».

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Сушилка позволяет завершить процесс за 6-8 часов. При этом сохраняется от 80 до 95 процентов полезных веществ, а микробы и грибки почти не успевают размножиться.

Готовую продукцию поставляют крупным международным компаниям, таким как Nestle и Unilever. Помимо этого, сельские жители получают стабильный доход.

[Хемендра Матхур, инвестор]:

«S4S Technologies наладила цепочку поставок, а также использует очень простой метод обработки, что гарантирует высокое качество продукции. Это помогает получить хорошую прибыль. И самое приятное, что ею делятся с мелкими предпринимателями».

Компания сотрудничает с 3000 фермеров и охватила 270 деревень. Премия Earthshot Prize поможет ей расширить бизнес.

Помимо разработки индийской компании, награды получили ещё четыре проекта.

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