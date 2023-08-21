2600 спортсменов проплыли через Босфор

В прозрачные воды Босфора один за другим прыгают сотни людей, чтобы вплавь добраться из Азии в..

В прозрачные воды Босфора один за другим прыгают сотни людей, чтобы вплавь добраться из Азии в Европу. В Стамбуле проходит знаменитый заплыв через пролив, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Спортсменам предстоит преодолеть 6,5 километра.

В том году за победу борются 2600 человек из 77 стран. Половина участников – турки, остальные – иностранцы. Женщин в два с половиной раза меньше, чем мужчин.

Заплыв через Босфор входит в число самых престижных соревнований на открытой воде. Он проходит уже в 35-й раз. Организует его Олимпийский комитет Турции при поддержке властей Стамбула. Турецкий город расположен на двух берегах Босфора.

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В этом году победителем среди мужчина стал Дойукан Улач. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 22 секунды. Первое место среди женщин заняла Буркуназ Нарин. Её результат – 42 минуты 54 секунды.

Босфор – стратегический важный морской путь. Он считается одним из самых труднопроходимых проливов в мире. Это обусловлено интенсивным движением судов, в том числе транзитных.

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