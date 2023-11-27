Один член экипажа погиб и двенадцать пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Греции. Грузовое..

Грузовое судно затонуло у берегов Греции: один погибший, 12 пропавших без вести

Один член экипажа погиб и двенадцать пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Греции. Грузовое судно затонуло у острова Лесбос во время шторма.

Сообщается, что одного члена команды удалось спасти в море с помощью вертолёта.

Судно Raptor управлялось ливанской компанией и было зарегистрировано на Коморских островах. Оно направлялось из Александрии в Стамбул. На борту было 6000 тонн соли.

В числе 14 членов экипажа было восемь египтян, четыре индийца и два сирийца. При этом личность погибшего пока не установили.

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Корабль подал сигнал бедствия утром в воскресенье. Вскоре после этого он исчез с радаров в восьми километрах к юго-западу от Лесбоса.

Береговая охрана спасла с судна инженера – египтянина по национальности. Он сообщил, что корабль стал набирать воду ещё в субботу. Мужчину доставили в ближайшую больницу на Лесбосе.

Предполагается, что крушение произошло из-за технической неисправности в условиях сильного ветра, скорость которого достигала 75 километров в час.

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