Редкая находка проливает свет на жизнь рабов в Помпеях

Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она так же, как и..
Дата загрузки: 2023-08-21
Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она так же, как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Здесь стояла очень простая кровать без матраса. Вот ещё одна кровать – немного получше. Здесь была её спинка».
Вторую кровать удалось воссоздать не полностью, поскольку до археологов здесь побывали чёрные копатели. Из-за них в пустоты попал пепел.
В комнате также были два шкафчика, в которых сохранились металлические предметы. Рядом стояла скамейка.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«По углам стоят амфоры, так что эта комната также служила кладовой».
В комнате были полки, керамические сосуды и большие корзины. Учёные считают, что здесь жили не менее двух человек.
Короткая ссылка на эту страницу: