Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она так же, как и..

Редкая находка проливает свет на жизнь рабов в Помпеях

Комнату рабов нашли на римской вилле Чивита Джулиана рядом с Помпеями. Она так же, как и древний город, была захоронена под слоем пепла. Образовавшиеся в нём пустоты залили гипсом. Это позволило больше узнать о быте людей, в том числе подневольных.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Здесь стояла очень простая кровать без матраса. Вот ещё одна кровать – немного получше. Здесь была её спинка».

Вторую кровать удалось воссоздать не полностью, поскольку до археологов здесь побывали чёрные копатели. Из-за них в пустоты попал пепел.

В комнате также были два шкафчика, в которых сохранились металлические предметы. Рядом стояла скамейка.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«По углам стоят амфоры, так что эта комната также служила кладовой».

В комнате были полки, керамические сосуды и большие корзины. Учёные считают, что здесь жили не менее двух человек.

Короткая ссылка на эту страницу: