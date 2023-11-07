Принц Уильям посостязался в гребле на лодках-драконах в Сингапуре

Принц Уильям поучаствовал в гонках лодок-драконов на реке Калланг в Сингапуре. Он присоединился к спортсменам клуба..
Дата загрузки: 2023-11-07
Принц Уильям поучаствовал в гонках лодок-драконов на реке Калланг в Сингапуре. Он присоединился к спортсменам клуба British Dragons и вместе с этой командой одержал победу.
После заплыва принц рассказал гребцам о своём волнении: он постоянно боялся сбиться с ритма и рассинхронизировать работу всей команды. Впрочем, спортсмены считают, что наследник британского престола справился отлично.
[Лора Гринвуд, участница гонок]:
«Мы вышли на старт и сделали 20 сильных гребков, а затем просто гребли до упора, пока не преодолели 200 метров. И, к счастью, мы выиграли. Это был довольно быстрый темп, так что принц держался очень хорошо».
Уильям уже не в первый раз пробует силы в гребле на лодках-драконах. В 2011 году во время тура по Канаде он катался на таком каноэ вместе со своей женой Кейт.
Считается, что соревнования на лодках с драконьей головой зародились в Китае 2500 лет назад. Сейчас это международный вид спорта.
Принц Уильям прибыл в Сингапур на церемонию вручения премии Earthshot Prize. Её учредили сам принц и британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо.
Короткая ссылка на эту страницу: