Сообщения о хирургах, которые в Китае становятся палачами, поступают давно, но мало кто решается рассказать об..

Хирург рассказал, как его заставляли вырезать органы у живого человека в Китае

Сообщения о хирургах, которые в Китае становятся палачами, поступают давно, но мало кто решается рассказать об этом открыто. Недавно это сделал китайский врач Чжэн Чжи.

Когда-то он работал в одном из крупнейших военных госпиталей Китая. Вспоминает, что однажды стал свидетелем того, как у мужчины вырезали почки и глазные яблоки для трансплантации, пока тот был ещё жив.

Инцидент произошёл в 1994 году в фургоне рядом с тюрьмой в городе Далянь на северо-востоке Китая. Чжэн говорит, что молодому человеку было не больше 18 лет. Его руки и ноги были туго связаны верёвками.

[Чжэн Чжи, бывший китайский врач]:

«Я смотрел на него, а он смотрел на меня. Этот человек действительно смотрел на меня, его глаза двигались».

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Чжэну сказали прижать тело пациента, чтобы оно не дёрнулось.

[Чжэн Чжи, бывший китайский врач]:

«Когда я придавил его, я почувствовал тепло его тела, а также то, что он жив. Хирург взял скальпель и сделал большой разрез прямо под пупком. Когда брюшная полость открылась, кишки вывалились наружу. Я очень испугался. Другой хирург отодвинул кишки и извлёк почку. Потом ещё один – вторую. Старшая медсестра быстро поместила обе почки в терморегулируемый бокс».

Затем Чжэн получил приказ вырезать глазные яблоки мужчины, но был слишком напуган, чтобы это сделать.

[Чжэн Чжи, бывший китайский врач]:

«Хирург приказал мне вырезать один глаз. Медсестра передала мне зажим. Я не мог этого выдержать. Я сказал: «Я не могу этого сделать, не могу»».

Процедуру быстро провёл другой врач. Солдаты положили неподвижное тело в чёрный полиэтиленовый пакет и унесли.

Вскоре после этого события доктор Чжэн уволился из больницы. Но он не догадывался, что произошедшее в фургоне вскоре превратится в систему убийств промышленного масштаба: извлечение органов у узников совести по требованию, для продажи.

Как показывают исследования, за два десятилетия массовое и санкционированное государством насильственное извлечение органов в тюрьмах и военных больницах превратилось в Китае в индустрию с оборотом в миллиарды долларов.

В вердикте Трибунала по Китаю от 2020 года говорится, что главным источником органов стали приверженцы духовной практики Фалуньгун. Их китайская компартия подвергает гонениям последние 24 года за их многочисленность, и тела у них, как правило, очень здоровые.

[Дэвид Мэйтас, ведущий исследователь принудительного извлечения органов]:

«Доноры не дают согласия. Они даже не знают, что происходит… Мы называем это холодным геноцидом, поскольку это происходит на протяжении длительного периода времени».

По словам Чжэна, для наращивания прибыли от трансплантаций военные создали «зелёные коридоры» в аэропортах, чтобы обеспечить быструю транспортировку органов по всей стране.

Сам Чжэн получил статус беженца в Таиланде, а потом в 2007 году переехал в Канаду. Он признаёт, что за его интервью со стороны Пекина возможно возмездие. Но проблема слишком серьёзна, чтобы молчать.

Он также отмечает, что подробно записал всё увиденное, и, когда будет возможность, готов выступить в суде в качестве свидетеля.

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