Марракеш давно привлекает туристов садами и парками, старинными мечетями и другими знаковыми достопримечательностями. Но сейчас некоторые..

Исторические здания и мечети Марракеша реставрируют после мощного землетрясения

Марракеш давно привлекает туристов садами и парками, старинными мечетями и другими знаковыми достопримечательностями. Но сейчас некоторые покрыты строительными лесами. Реставраторы восстанавливают исторические здания, пострадавшие в начале сентября от землетрясения.

В результате подземных толчков пошли трещины по стенам, окружающим Старый город Марракеша, повреждены и другие архитектурные жемчужины.

[Рашид Чахми, историк]:

«Больше всего пострадала мечеть Тинмаль, поскольку эпицентр землетрясения находился недалеко от неё».

Пострадали руины замка-дворца Каср-аль-Бади, а также мечеть Аль-Кутубия, известная 69-метровым минаретом. Она самая большая в Марракеше.

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[Рашид Чахми, историк]:

«Эти (исторические памятники) представляют собой марокканскую идентичность и подлинную марокканскую культуру. Название «Марокко» произошло от слова «Марракеш». Поэтому Марокко раньше называли Марракешем. Нет сомнений в том, что город известен благодаря мечети Кутубия и другим памятникам, которые стали символом марокканской цивилизации».

Министерство культуры страны наняло самых лучших реставраторов. Они возвращают городу прежний облик.

[Хадиджа Малки, архитектор]:

«Самая большая проблема – найти правильный баланс между современными технологиями и сохранением исторического наследия. В этом процессе нужна осторожность, надо сохранить дух здания. Но при реставрации в приоритете будет безопасность».

В городе по-прежнему много туристов. И реставрационные работы, похоже, не мешают им любоваться достопримечательностями.

[туристка из Эквадора]:

«Мы приехали посмотреть город, хотя тут и случилось землетрясение. Нам интересна эта поездка. Мы хотим понять местную культуру, увидеть места, пострадавшие (от землетрясения), и узнать, как здесь живут люди».

Между тем некоторые памятники архитектуры прекрасно пережили стихийное бедствие. Специалисты говорят, что в старину мастера умели строить крепкие здания, способные выдержать даже землетрясения.

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