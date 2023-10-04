Дом, где родился Гитлер, перестраивают в полицейский участок

Строители уже устанавливают ограждения. Дом, где родился Гитлер, переоборудуют в полицейский участок. Так власти Австрии хотят..

Строители уже устанавливают ограждения. Дом, где родился Гитлер, переоборудуют в полицейский участок.

Так власти Австрии хотят не допустить того, чтобы здание превратилось в объект паломничества неонацистов.

Дом из жёлтого кирпича находится в австрийском городе Браунау, недалеко от границы с Германией. Адольф Гитлер родился в нём в 1889 году.

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О том, что делать со зданием, а также о правах собственности спорили несколько десятилетий. Варианты звучали разные. В том числе из него предлагали сделать мемориал, музей, сдать в частную аренду или же просто снести.

Шесть лет назад власти Австрии экспроприировали дом. Через два года МВД объявило, что планирует разместить в здании центр полиции, где сотрудников правоохранительных органов будут в том числе обучать правам человека.

У такого решения есть противники. Они говорят, что австрийская полиция тоже сотрудничала с Гитлером, и отдавать здание ей неприемлемо.

[Эрих Маршалл, противник строительного проекта]:

«Около трёх месяцев назад мы начали всеавстрийский опрос. В результате выяснилось, что только 6% австрийцев высказались за использование места рождения Гитлера в качестве полицейского участка».

Работы по перепланировке рассчитаны на несколько лет. Проект обойдётся в 20 миллионов евро. Полиция должна переехать сюда в 2026-м.

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