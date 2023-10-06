В Старой Гаване частично обрушился жилой дом

В столице Кубы продолжают разбирать завалы на месте частичного обрушения жилого дома. Оно произошло ещё в..

[местный житель]:

«Я спал. Здание обрушилось где-то в 2 часа ночи. Такое уже бывало раньше. Такое происходит часто из-за нехватки материалов. Дома не ремонтируют».

В столице Кубы продолжают разбирать завалы на месте частичного обрушения жилого дома. Оно произошло ещё в ночь на среду.

Один человек погиб. Двоих доставили в больницу в критическом состоянии. По данным властей Гаваны, под обломками остаются ещё двое.

Спасательные работы затрудняет то, что здание может обрушиться снова.

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[Луис Гусман, глава пожарной команды]:«Не знаем, сколько эта работа продлится, потому что принимают меры, чтобы избежать дальнейшего обрушения на спасателей».

В этом доме проживало 54 человека.

[местная жительница]:

«Я подумала, что это взрыв. Выглянула и услышала крики. Со здания падали куски. Было два обрушения. Сначала одно, потом другое. Поэтому у людей было время выбраться, там было много детей. Не знаю, что случилось с теми, кто выходил последним. Больше всего беспокоит женщина-пожарная. Она взбиралась по лестнице, когда здание обрушилось снова. Больше ничего не знаем». [местная жительница]:

«Я сказала сестре: Люси, по-моему, здание перед нами рушится. Она затолкала меня с балкона обратно в квартиру, боясь, что будет взрыв. Потом я увидела, как люди бегут из здания – мужчины в нижнем белье с маленькими детьми. Потом приехали пожарные».

Это популярный у туристов район Старой Гаваны. Он известен своими колониальными постройками. Многие из них не ремонтировали с тех времён, то есть больше века.

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