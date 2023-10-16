Эта ратуша в шведском городе Уппсала теперь отличается от многих других зданий. Недавно она пережила реконструкцию..

Как «звучит» ратуша Уппсалы в Швеции после реконструкции

Эта ратуша в шведском городе Уппсала теперь отличается от многих других зданий. Недавно она пережила реконструкцию и стала современнее и удобнее. Но главная изюминка в том, что внутренние пространства ратуши «звучат» по-новому.

Это означает, что архитекторы продумывали отделку каждого помещения, учитывая его акустику. Для этого они объединились со специалистами, работающими в области моделирования звука.

[Финнур Пинд, директор компании Treble Technologies]:

«Возможно, самым интересным решением стал новый фасад. На нём мы видим красивые деревянные рамы, которые выполняют двойную функцию: украшают собой здание и одновременно поглощают звук».

Специалисты использовали 3D-модель здания, чтобы проверить акустику каждого помещения. Например, над внутренним двориком хотели установить пластиковую крышу, но отдали предпочтение стеклянной. А причина в том, что шум от дождя приятнее, когда капли ударяются о стекло.

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Акустическое моделирование помогло и в создании зала для собраний. Архитекторы экспериментировали с разными формами помещения и разными материалами отделки.

[Финнур Пинд, директор компании Treble Technologies]:

«В итоге они спроектировали очень сложный потолок, который, возможно, похож на обычный. Но там спрятаны отражатели, направляющие звук на аудиторию. То же самое и с задней стеной. Она помогает распространиться звуку по залу. При этом речь остаётся разборчивой».

Сотрудники мэрии уже оценили новое «звучание» ратуши.

[Эва Бене, администратор мэрии Уппсалы]:

«Наш контакт-центр теперь стал как отдельное пространство. Здесь тихо, даже когда приходит много людей. Можно с кем-то разговаривать и не мешать при этом другим».

Специалисты использовали самую быструю в мире технологию волнового моделирования звука. Она способна работать в 100-1000 раз быстрее, чем другое акустическое программное обеспечение. Сейчас эта технология помогает архитекторам по всему миру проектировать различные здания, включая детские сады и концертные залы.

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