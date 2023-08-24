Власти Индонезии побуждают людей покупать больше электромобилей

Электромобили заняли значительное пространство на международном мотор-шоу Gaikindo («Гайкиндо») – крупнейшем автосалоне Индонезии. Выставка проходит в Тангеранге на окраине Джакарты.

Власти страны стремятся увеличить продажи экологичного транспорта. Это весной ввели налоговые льготы в надежде, что покупатели приобретут на 26 тысяч электрокаров больше, чем в прошлом году.

[Ариф Сьярифудин, сотрудник компании MG Motor Indonesia]:

«Мы только что продали (на автосалоне) более 10 000 электромобилей. Хотя это всего 1% общего объема продаж на мотор-шоу Gaikindo, но всё равно показывает, насколько быстро и динамично меняется отношение к электромобилям».

Впрочем, покупатели пока осторожны.

[гость автосалона Gaikindo]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, когда речь идёт об индонезийском рынке, также нужно думать о людях со средним и низким достатком. При нынешних ценах электромобили не по карману. Может быть, китайские бренды и дешевле, но остальные по-прежнему дорогие». [гость автосалона Gaikindo]:

«Надо заинтересовать людей электромобилями и начать с цен. Они должны быть на 60% ниже. Сейчас цены в диапазоне между 40 и 60 000 долларов. Но электромобили должны стоить 13, 19, 26 или даже 10 000 долларов. Также нужно больше зарядных станций».

Высокие цены и нехватка зарядных станций пока остаются проблемами и в других странах.

Между тем Индонезия ставит цель построить 600 000 электромобилей к 2030 году. Это в 100 раз больше, чем продано в первой половине этого года.

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