Уехать любой ценой: кубинцы массово летят в Никарагуа, чтобы пешком идти до США

Сотни людей толпятся возле терминала международного аэропорта Гаваны. Это отправная точка для тысяч кубинцев, которые летят..
Дата загрузки: 2023-11-10
Несмотря на то, что это крайне опасное путешествие, всё больше жителей социалистического острова на него решаются, поскольку экономический кризис на Кубе усугубляется.[Идальберто Эчаваррия, местный житель]:
«Есть и другие способы (мигрировать), но нужны деньги или родственник за пределами страны, который инициирует процесс. Мы решили пойти этим путем. Знаем, что это рискованно и может стоить нам жизни, но мы уже решили».
Соединённые Штаты – главный пункт назначения для кубинских мигрантов. С 2022 года для них расширили легальные пути миграции. Например, открыли визовый центр в Гаване. Однако у многих людей либо нет денег на визовые программы, либо закончилось терпение ждать.
Никарагуа с 2021 года не требует виз от кубинцев. То есть страна стала самым простым путём следования к заветной границе. Есть ещё водный путь. От Кубы до Ки-Уэста во Флориде всего 145 километров. Однако он более рискованный и, в отличие от путешествия через Мексику, не подразумевает законных путей для въезда.[Алан Фергюсон, местный житель]:
«У меня больше нет друзей, потому что они все уехали. Я не уехал, потому что мне некому было сказать: «Поехали». Ещё больше людей не уехало, потому что границы закрыты, иначе здесь бы никого не осталось, уверяю вас».
По данным американской пограничной службы, в сентябре на границе США и Мексики задержали более 10 тысяч кубинцев. В августе таких было чуть более шести тысяч.[Йоани Бильбао, местный житель]:
«Если бы у меня сейчас были деньги, я бы поехал в Никарагуа и рискнул бы жизнью, поскольку здесь у нас всё та же ситуация, у нас нет будущего».
Впрочем, нелегально пересекающих границу кубинских мигрантов стало меньше, чем в прошлом году, поскольку теперь многие используют легальные пути, чтобы попасть в США и начать новую жизнь.
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