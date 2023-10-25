Жители индийской столицы продолжают задыхаться от смога. Индекс качества воздуха достигает 190. Это почти в четыре..

В столице Индии задыхаются от смога и ждут ещё большего загрязнения

Жители индийской столицы продолжают задыхаться от смога. Индекс качества воздуха достигает 190. Это почти в четыре раза выше допустимой нормы. Концентрация PM2.5 в 25 раз превышает значение, рекомендованное ВОЗ.

Несколько дней назад ситуация была ещё хуже.

[житель Нью-Дели]:

«Если сравнить с предыдущими днями, то уровень загрязнения, похоже, снизился».

Впрочем, эта передышка – ненадолго. В Нью-Дели ждут ещё более густого смога. В конце октября – начале ноября в Индии проходит праздник «Дивали» или «Фестиваль огней». Его отмечают по всей стране.

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Люди зажигают свечи и фонарики, а также запускают фейерверки. Это символизирует победу добра над злом. Но у красивой старинной традиции есть и обратная сторона – воздух становится грязнее из-за продуктов горения.

Кроме того, осенью в сельской местности сжигают стерню – остатки стеблей злаковых культур. Ну а в самих городах воздух загрязняют выхлопные газы и строительная пыль.

Зимой же смог усиливается из-за атмосферного явления – температурной инверсии. В нормальной ситуации воздух у поверхности Земли теплее. Но зимой над холодным воздухом оказывается более тёплый, и нормальный процесс конвекции нарушается. Пыль и загрязняющие частицы не могут подняться вверх. В итоге образуется смог.

[житель Индии]:

«Зима не за горами. В последние дни индекс качества воздуха очень высокий. Каждый год, как только наступает фестиваль «Дивали», мы видим, что его уровень повышается, пока не становится экстремально высоким».

Теперь людей призывают отказаться от личных авто и чаще пользоваться общественным транспортом.

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