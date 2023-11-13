Токсичный воздух в Дели заставляет людей задумываться о переезде

Две дочери жительницы индийской столицы Ричи Шармы не ходят в школу, а посещают занятия онлайн. Они..

Две дочери жительницы индийской столицы Ричи Шармы не ходят в школу, а посещают занятия онлайн. Они также проводят весь день в помещении, поскольку уровень загрязнения воздуха в Дели поднялся до опасных показателей.

Город уже несколько дней окутан плотным токсичным смогом. И некоторые родители, такие как Шарма, начинают обдумывать перспективы переезда в другой регион Индии, чтобы дети жили в более безопасной обстановке.

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[Рича Шарма, жительница Дели]:«Это не только опасно, это не только страшно… Я думаю, что, если останемся здесь, то потом не сможем оправдаться перед нашими детьми, потому что здесь у них не будет здоровой окружающей среды, у них не будет того детства, которое должно быть».

Индекс качества воздуха в Дели иногда превышает 450 пунктов. По данным швейцарской компании IQAir, такой уровень считается опасным для здоровья человека.

Младшая дочь Шармы уже жалуется на трудности с дыханием.

[Рича Шарма, жительница Дели]:«Иногда моя младшая дочь встаёт и говорит, что не может дышать. А я даже не могу открыть окна. Могу только включить увлажнитель. Когда она дышит над паром, ей становится легче».

Гулять детям на улице Шарма тоже не разрешает. Но нашла выход: отпускает их на крытую парковку, где можно покататься на велосипедах.

[Рича Шарма, жительница Дели]:«Мы даже и подумать не можем, чтобы сказать детям выйти на балкон хотя бы на минуту».

Дели с населением в 20 миллионов человек считают самой загрязнённой столицей мира. Каждый год в преддверии зимы город окутывает смог из-за сжигания стерни на полях, большого количества машин на дорогах и работы промышленных предприятий.

Городская администрация уже закрыла все школы до 18 ноября. Она также остановила строительные работы и объявила, что введёт ограничения на использование транспортных средств.

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