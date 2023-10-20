Производитель электроники Foxconn представил новые электромобили

В Тайбэе дебютирует новый электрокар Foxtron Model B. Над его созданием работала тайваньская компания Foxconn, которая..

В Тайбэе дебютирует новый электрокар Foxtron Model B. Над его созданием работала тайваньская компания Foxconn, которая специализируется на производстве электроники. Это уже не первая её машина. Но Model B она строила в партнёрстве с американской компанией Nvidia.

Электрический хэтчбек ориентирован на молодых водителей. У него множество высокотехнологичных опций, включая цифровое зеркало заднего вида, камеры вместо боковых зеркал и матричную светотехнику.

Над дизайном экстерьера работало итальянское ателье Pininfarina. В салоне размещён большой дисплей с диагональю 15,6 дюйма. В распоряжении водителя будет полный набор электронных ассистентов.

Пятидверка разгоняется до сотни за 6,6 секунды. На одном заряде может проехать 450 километров. Машина должна составить конкуренцию таким электромобилям, как Volkswagen ID.3.

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Foxconn также представляет электрический фургон Model N. Дальность хода – 250 километров, максимальная скорость – 200 километров в час. Машину спроектировали с учётом безопасности водителя.

[Элейн У, инженер компании Foxconn]:

«Между кабиной и кузовом есть дверь. Водитель может встать со своего места, повернуться и зайти в грузовой отсек, а затем выйти через заднюю или боковую раздвижную дверь. В любом случае нет необходимости выходить через дверь со стороны дороги».

В 2021 году Foxconn представила среднеразмерный кроссовер Model С. Сейчас его под названием N7 продаёт тайваньский автомобильный бренд Luxgen. Электрокар оснащён двумя электромоторами, которые в сумме выдают 408 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,8 секунды. Заявленная дальность хода – 700 километров. Цены начинаются с 32 тысяч долларов.

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