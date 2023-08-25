Первый и единственный датский астронавт Андреас Могенсен прощается с родным Копенгагеном. Впереди важная миссия. Андреас второй..

Первый и единственный датский астронавт Андреас Могенсен возвращается на МКС

Первый и единственный датский астронавт Андреас Могенсен прощается с родным Копенгагеном. Впереди важная миссия. Андреас второй раз летит на МКС. Он член экипажа SpaceX Crew-7. Причём он стал первым иностранным пилотом американского корабля.

Командиром экипажа Crew-7 назначили американку Жасмин Могбели. Помимо неё и датчанина, в космос летят японский астронавт Сатоси Фурукава и россиянин Константин Борисов.

[Андреас Могенсен, датский астронавт]:

«В космос (помимо командира экипажа) летят три астронавта из трёх разных стран. Думаю, это очень интересный проект, поскольку в будущем это позволит намного большему числу стран и, возможно, компаний отправлять своих астронавтов в космос для исследований и разработки технологий».

Первый полёт в космос Андреас совершил на российском корабле «Союз» в сентябре 2015 года. Тогда пробыл на МКС чуть меньше десяти суток.

[Андреас Могенсен, датский астронавт]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Моя первая миссия была очень захватывающей. Побывать на борту космической станции – невероятный опыт. Тогда я устал и с нетерпением ждал возвращения на Землю, поскольку программа была очень напряжённой. Но мне было грустно покидать МКС. Как только я приземлился, сразу понял: когда-нибудь захочу вернуться».

Датчанин прошёл квалифицированную подготовку. Сначала учился в Европейском центре астронавтов в Кёльне, потом – в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звёздном городке. Он также жил в подземных пещерах, где смоделированы изолированные условия пребывания на МКС. Кроме того, участвовал в тренировках на дне Атлантики, имитирующих работу в открытом космосе.

Андреас пробудет на МКС полгода. Запланировано много научных экспериментов и исследований, включая испытания 3D-принтера, на котором можно печатать металлические детали.

[Андреас Могенсен, датский астронавт]:

«Ранее в космосе тестировали 3D-принтеры, печатающие пластиковые изделия. Теперь впервые мы протестируем 3D-принтер, позволяющий печатать детали из металла. Это может кардинально изменить правила игры».

Если у астронавтов появится возможность создавать металлические детали прямо в космосе, это позволит обойтись без дорогостоящей доставки с Земли.

Для датского пилота эта космическая миссия, возможно, станет последней. Но он всё равно болеет душой за будущее и призывает правительства разных стран вкладывать больше ресурсов в научные космические проекты.

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