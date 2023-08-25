Искусственный интеллект поможет расшифровывать речевые сигналы парализованных людей

У Пэт Беннетт, участвующей в исследовании в Стэнфордском университете, боковой амиотрофический склероз. Из-за него она не..

У Пэт Беннетт, участвующей в исследовании в Стэнфордском университете, боковой амиотрофический склероз. Из-за него она не может говорить. Это редкое заболевание, которое со временем ухудшается по мере деградации мозга.

Нервная система пациента повреждается, поскольку двигательные нейроны перестают работать и преждевременно погибают. То есть они больше не могут посылать сигналы мышцам пациента. А мышцы, в свою очередь, больше не двигаются и начинают атрофироваться.

Американские учёные надеются, что смогут вернуть таким пациентам способность общаться с внешним миром.

Сегодня компьютерное программное обеспечение, которое переводит сигналы мозга в язык, очень несовершенно. Исследователи пытаются усовершенствовать его с помощью искусственного интеллекта.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Чтобы декодировать сигналы в язык, в мозг вживили специальный имплант, который улавливает речевые сигналы мозга.

[Джейми Хендерсон, профессор нейрохирургии]:

«Затем сигналы проходят через алгоритм ПО с искусственным интеллектом, который связывает нейронную активность и активность мозга с отдельными фонемами английского языка. На втором этапе данные автоматически корректируются с использованием языковой модели. Затем выводятся на экран в виде текста, а затем считываются с помощью стандартной программы преобразования текста в голос».

47-летняя Энн перенесла инсульт ствола мозга восемнадцать лет назад и уже семнадцать лет не может говорить.

Последствия необратимы. Но состояние не ухудшается. А это значит, что сигналы мозга Энн не станут слабее с течением времени. Она также принимает участие в исследованиях.

Вероятность ошибок нового преобразователя речи сейчас составляет 24% примерно для 125 тысяч слов. Если сократить это количество до 50 основных слов, то вероятность ошибок снизится до 9%.

Цель учёных – создать более миниатюрное устройство, которое подключалось бы к системе по беспроводной связи.

Короткая ссылка на эту страницу: