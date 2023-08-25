Искусственный интеллект поможет расшифровывать речевые сигналы парализованных людей

У Пэт Беннетт, участвующей в исследовании в Стэнфордском университете, боковой амиотрофический склероз. Из-за него она не..
Дата загрузки: 2023-08-25
Нервная система пациента повреждается, поскольку двигательные нейроны перестают работать и преждевременно погибают. То есть они больше не могут посылать сигналы мышцам пациента. А мышцы, в свою очередь, больше не двигаются и начинают атрофироваться.
Американские учёные надеются, что смогут вернуть таким пациентам способность общаться с внешним миром.
Сегодня компьютерное программное обеспечение, которое переводит сигналы мозга в язык, очень несовершенно. Исследователи пытаются усовершенствовать его с помощью искусственного интеллекта.
Чтобы декодировать сигналы в язык, в мозг вживили специальный имплант, который улавливает речевые сигналы мозга.
[Джейми Хендерсон, профессор нейрохирургии]:
«Затем сигналы проходят через алгоритм ПО с искусственным интеллектом, который связывает нейронную активность и активность мозга с отдельными фонемами английского языка. На втором этапе данные автоматически корректируются с использованием языковой модели. Затем выводятся на экран в виде текста, а затем считываются с помощью стандартной программы преобразования текста в голос».
47-летняя Энн перенесла инсульт ствола мозга восемнадцать лет назад и уже семнадцать лет не может говорить.
Последствия необратимы. Но состояние не ухудшается. А это значит, что сигналы мозга Энн не станут слабее с течением времени. Она также принимает участие в исследованиях.
Вероятность ошибок нового преобразователя речи сейчас составляет 24% примерно для 125 тысяч слов. Если сократить это количество до 50 основных слов, то вероятность ошибок снизится до 9%.
Цель учёных – создать более миниатюрное устройство, которое подключалось бы к системе по беспроводной связи.
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