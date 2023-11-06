Образец грунта с астероида Бенну выставили на обозрение публики в США

Крошечный камень из космоса стал главным экспонатом новой выставки в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне...
Дата загрузки: 2023-11-07
В сентябре этого года межпланетная станция доставила с Бенну на Землю образцы грунта. Кусочек породы размером восемь миллиметров и весом 143 миллиграмма предоставили музею.
Учёные НАСА уже исследовали грунт с Бенну и обнаружили воду и углерод. По словам специалистов, эти вещества необходимы для развития жизни.
[Тим Маккой, куратор музея]:
«(Такое соединение) принесло воду на нашу планету, принесло углерод и органические молекулы. И наша цель – расшифровать, как всё это формировало Землю, на которой мы живём».
Космический камень помещён в специальный герметичный контейнер и находится в чистой азотной среде. В любое время образец можно вернуть в лабораторию для исследования.
На выставке также представлены макеты ракеты-носителя «Атлас V» и космического аппарата OSIRIS-Rex.
Астероид Бенну – наиболее опасный объект для Земли. Он может столкнуться с ней в 2182 году. Вероятность – 0,04 процента.
Короткая ссылка на эту страницу: