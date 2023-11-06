Крошечный камень из космоса стал главным экспонатом новой выставки в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне...

Образец грунта с астероида Бенну выставили на обозрение публики в США

Крошечный камень из космоса стал главным экспонатом новой выставки в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Она посвящена околоземному астероиду Бенну и миссии OSIRIS-Rеx.

В сентябре этого года межпланетная станция доставила с Бенну на Землю образцы грунта. Кусочек породы размером восемь миллиметров и весом 143 миллиграмма предоставили музею.

Учёные НАСА уже исследовали грунт с Бенну и обнаружили воду и углерод. По словам специалистов, эти вещества необходимы для развития жизни.

[Тим Маккой, куратор музея]:

«(Такое соединение) принесло воду на нашу планету, принесло углерод и органические молекулы. И наша цель – расшифровать, как всё это формировало Землю, на которой мы живём».

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Космический камень помещён в специальный герметичный контейнер и находится в чистой азотной среде. В любое время образец можно вернуть в лабораторию для исследования.

На выставке также представлены макеты ракеты-носителя «Атлас V» и космического аппарата OSIRIS-Rex.

Астероид Бенну – наиболее опасный объект для Земли. Он может столкнуться с ней в 2182 году. Вероятность – 0,04 процента.

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