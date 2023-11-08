Датский астронавт призвал с борта МКС защитить природу и инвестировать в освоение космоса

Датский астронавт Андреас Могенсен находится на борту Международной космической станции с 27 августа. В понедельник он..
Дата загрузки: 2023-11-08
В понедельник он выступил онлайн на межминистерском саммите Европейского космического агентства.
Могенсен напомнил участникам саммита о важности защиты окружающей среды.[Андреас Могенсен, датский астронавт]:
«Земля – это общая планета. Это планета, которую мы все делим друг с другом. И вы понимаете, что то, что мы делаем в Европе, влияет на то, что происходит в Азии, Африке и Америке. И то, что происходит в Азии, влияет на нас в Европе. Необходимо иметь глобальную перспективу, особенно по таким крупномасштабным проблемам, как изменение климата. И поэтому использование космоса в качестве точки обзора и наблюдения позволяет нам получить глобальный взгляд, чтобы понять сложности нашей планеты».
Могенсен также затронул тему недавнего прогресса Китая и Индии в освоении космоса. Он призвал Европу оставаться ключевым игроком в этой отрасли.[Андреас Могенсен, датский астронавт]:
«Интересно, когда мы оглянемся назад через 25 лет, не скажем ли мы: «Как жаль, что мы в это не инвестировали…» У нас уже сегодня есть видение и смелость сделать необходимые инвестиции, которые позволят Европе участвовать в освоении космоса в будущем».
Конференция Европейского космического агентства прошла в испанской Севилье. На неё прибыли представители 22 государств-членов ЕКА.
Международная космическая станция эксплуатируется с конца 1998 года. Как ожидается, срок её службы продлится до 2030.
Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. На сегодняшний день в неё уже вложили более 150 миллиардов долларов.
Сейчас на борту МКС находятся космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, а также астронавт Японского космического агентства Сатоси Фурукава. Командир станции с 26 сентября – Андреас Могенсен.
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