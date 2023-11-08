Первые снимки космического телескопа «Евклид» представили публике

Европейские астрономы опубликовали первые изображения с недавно запущенного космического телескопа «Евклид». Задача лаборатории – раскрыть тайны тёмной материи и тёмной энергии, которые, как считается, составляют 95% Вселенной.

Европейское космическое агентство возглавляет шестилетнюю миссию вместе с НАСА в качестве партнёра. Учёные ЕКА говорят, что изображения стали самыми чёткими в своём роде. Они показали, что телескоп может видеть галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.

Изображения охватывают четыре области относительно близкой Вселенной, включая тысячу галактик, принадлежащих массивному скоплению Персея, находящемуся всего в 240 миллионах световых лет от нас, и более 100 000 галактик, разбросанных на заднем плане.

Ученые полагают, что огромные, казалось бы, организованные структуры, такие как Персей, могли образоваться только в том случае, если тёмная материя существует.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Евклид» начнёт собирать трёхмерную карту, охватывающую около трети неба.

[Кэрол Мундель, научный директор ЕКА]:«Он обследует 36% неба, то есть всё внегалактическое небо, начиная с 10 миллиардов лет космической истории. Он обладает невероятной точностью для измерения форм галактик. Так что мы фактически создадим самый большой 3D-каталог Вселенной».

Получив новое представление о тёмной энергии и материи, учёные надеются лучше понять формирование и распределение галактик в так называемой космической паутине Вселенной.

[Кэрол Мундель, научный директор ЕКА]:«Сами цвета тоже говорят нам кое-что о физике, закодированной в свете. То есть у нас много кодов, которые нужно расшифровать. Тёмная материя и тёмная энергия также закодированы в формах, структурах и закономерностях, которые мы увидим на этих изображениях «Евклида» по мере создания обзора».

Хотя миссия рассчитана на шесть лет, ЕКА надеется, что топлива у «Евклида» хватит на дополнительные шесть месяцев. Это позволит ему продержаться в полутора миллионах километров от Земли на солнечной орбите немного дольше.

Короткая ссылка на эту страницу: