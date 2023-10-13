НАСА изучает образцы астероида, доставленные на Землю

Астероид под названием Бенну, который находится почти в 100 миллионах километров от Земли, раскрывает свои тайны...

Астероид под названием Бенну, который находится почти в 100 миллионах километров от Земли, раскрывает свои тайны.

НАСА поделилось предварительными результатами изучения первых образцов астероида, доставленных в сентябре на Землю. Это самый большой объём материала, когда-либо возвращавшегося на нашу планету.

Древняя чёрная пыль и куски породы происходят с астероида, богатого углеродом.

Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» собрал их три года назад. Затем сбросил их запечатанными в капсулу во время облёта Земли в прошлом месяце.

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Учёные ожидают, что материала будет, как минимум чашка. Это гораздо больше, чем то, что Япония привезла из двух миссий много лет назад.

Впрочем, точное количество пока неизвестно, поскольку основная камера для отбора проб ещё не открыта.

Помимо углерода, материал с астероида содержит воду в виде водоносных глинистых минералов.

[Мишель Томпсон, член команды]:

«Мы знаем, что там есть гидратированные минералы. А это означает, что в их микроструктуру включена вода. Эта вода существовала на заре образования Солнечной системы. Она могла попасть на Землю и внести вклад в появление здесь океанов. Мы также знаем, что в образце есть органические молекулы».

Корабль «Осирис-Рекс» отправился в полёт в 2016 году. Стоимость миссии составила миллиард долларов.

Два года спустя он достиг Бенну. А в 2020 он с помощью специального всасывателя собрал необходимый материал для исследования.

Когда спустя ещё три года капсула упала на Землю, выяснилось, что она не повреждена. То есть образцы возрастом 4,5 миллиарда лет не были загрязнены примесями.

Теперь в ближайшие месяцы и годы учёные будут их исследовать. Это поможет им найти ответы на вопросы о зарождении Солнечной системы, а также жизни на Земле.

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