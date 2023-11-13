Мигранты продолжают проникать в США из Мексики через открытый край пограничной стены в штате Калифорния. Вот..

Мигранты пересекают границу США и ждут, пока их пропустит пограничный патруль

Мигранты продолжают проникать в США из Мексики через открытый край пограничной стены в штате Калифорния.

Вот уже несколько месяцев во временном лагере, который образовался в восточной части пустыни Сан-Диего на американской стороне, мигранты ждут, пока их оформят сотрудники пограничной службы.

В октябре из-за небывалого числа просителей убежища со всего мира пограничники США выпустили на улицы в районе Сан-Диего тысячи мигрантов. В том числе около 1400 человек в пляжном городке Оушенсайд.

При этом в секторе Сан-Диего с сентября прошлого года по август этого пограничники США задержали более 204 000 мигрантов. Это почти на треть больше, чем за тот же период предыдущего года.

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Многие из вновь прибывших просят статуса беженца. Для этого им необходимо доказать, что они нуждаются в защите от преследований в своей стране.

Согласно статистике, иммиграционные суды США удовлетворяют менее 15% подобных ходатайств.

Примечательно, что в последнее время значительно увеличилось число просителей убежища из Китая. При этом они не ищут способов нелегально пересечь границу и спрятаться от пограничников, как делают остальные мигранты. Они напрямую подходят к офицерам с просьбой их задержать.

В основном это молодые люди. Некоторые американские законодатели выразили опасения, что часть из этих людей может оказаться шпионами компартии Китая.

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