Мигранты ждут своей очереди на автобусы в мексиканском городе Тапачула. Их начали перевозить в другие регионы..

Мексика развозит тысячи мигрантов от южной границы в другие части страны

Мигранты ждут своей очереди на автобусы в мексиканском городе Тапачула. Их начали перевозить в другие регионы страны, откуда можно будет подать заявку на получение статуса беженца в США.

Так правительство Мексики старается облегчить передвижение людей от своей южной границы в сторону северной. В последние дни здесь скопилось слишком много мигрантов из стран Центральной и Южной Америки. Для перевозки более 8000 человек задействовали 189 автобусов и 73 фургона.

[Барбара Чирино, мигрантка из Венесуэлы]:

«Нам должны дать свободный доступ к пункту назначения, то есть к границе США, чтобы мы могли пересечь её. Им следует прислать автобусы. Тут среда, в которой дети оставаться не могут. Тут есть больные дети, беременные женщины». [Хосе Таварес, мигрант из Венесуэлы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам срочно нужно больше автобусов, чтобы мы могли добраться до пунктов назначения. Я благодарен за многое, чем они нас здесь поддержали, например, за туалеты».

Между тем, на северной границе Мексики разворачивают обратно мигрантов, которые пересекают реку Рио-Браво, пытаясь попасть из мексиканского Сьюдад-Хуареса в американский Эль-Пасо.

Американские пограничники теперь никого не пропускаю. Говорят мигрантам идти в официальные центры и подавать заявки там.

[Эдуардо Эмилио Карпио, мигрант из Венесуэлы]:

«Национальная гвардия Техаса не хочет нас пропустить. Они даже не позволяют взять сумки, которые застряли на том берегу реки. Сказали, если мы перейдём границу, они всех нас депортируют». [Лейди Даза, мигрантка из Венесуэлы]:

«Я не умею плавать, поэтому реку пересекать сложно. Надеемся, что нас пропустят. Но нам сказали, что законы изменились. Больше никого не пропускают».

В последние недели в Мексику прибывает огромное число мигрантов. Это оказывает давление на администрацию Джо Байдена, которого обвиняют в неспособности решить миграционный кризис на южной границе США.

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