Финляндия снова закрывает границу с Россией

Всего на один день открыла Финляндия границу с Россией. Пропускать людей начали 14 декабря, а уже..

Всего на один день открыла Финляндия границу с Россией. Пропускать людей начали 14 декабря, а уже 15-го вечером границу снова закрывают. О таком решении сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. По её словам, два переходных пункта «Ваалимаа» и «Ниирала» открыли, чтобы проверить, изменилась ли ситуация с нелегальными мигрантами.

[Мари Рантанен, глава МВД Финляндии]:

«Мы констатировали, что нелегальная миграция на восточной границе Финляндии немедленно продолжилась. Число мигрантов быстро растёт, и они появились быстрее, чем предполагалось. Утром несколько десятков человек уже прибыли в Финляндию через погранпереходы «Ваалимаа» и «Ниирала»».

Пока границу закрывают до 14 января. Потом финские власти будут действовать по обстоятельствам.

[Мари Рантанен, глава МВД Финляндии]:

«Ситуация на границе останется такой до тех пор, пока не будет подтверждено, что это явление (нелегальной миграции) закончилось. Тогда трансграничное движение вернётся в нормальное русло».

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Всего между Финляндией и Россией работало девять пропускных пунктов. Один финские власти закрыли весной прошлого года. В ноябре перестали работать остальные, кроме самого северного – «Райа-Йоосеппи».

Финляндия объясняет закрытие необходимостью защитить страну от нелегальной миграции. С августа по конец ноября на границу прибыла тысяча просителей убежища, причём более 900 из них – в ноябре. У них нет надлежащих документов и виз. В основном это выходцы из Сирии, Йемена и Сомали.

Правительство Финляндии обвиняет российские власти в организации перевозки мигрантов к границе. Москва называет обвинения надуманными и заявляет, что границу пересекают только те, у кого есть на это законное право.

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