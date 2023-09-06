ООН: инвазивные виды приносят убытки в $423 млрд в год

Распространение инвазивных видов по всему миру приводит к экономическому ущербу, который каждое десятилетие увеличивается в четыре..

Распространение инвазивных видов по всему миру приводит к экономическому ущербу, который каждое десятилетие увеличивается в четыре раза. Такую статистику приводит ООН. Организация оценила убытки, начиная с 1970 года.

Исследование четыре года вела команда из 86 экспертов из 49 стран. Она изучила глобальное воздействие около 37 тысяч видов-паразитов. Согласно выводам, сегодня затраты на борьбу с «захватчиками» составляют не менее 423 миллиардов долларов в год. При этом инвазивные виды становятся главной причиной вымирания 60% видов растений и животных.

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[Хелен Рой, представительница ООН]:«Мы смогли документально подтвердить, что инвазивные чужеродные виды представляют собой серьёзную угрозу не только для биоразнообразия, но и для качества нашей жизни в целом. Сейчас зарегистрировано около 37 тысяч чужеродных видов. И эта проблема будет только усугубляться».

Инвазивные виды – это растения или животные, которые попадают на новую территорию, часто в результате деятельности человека. Оказавшись в новой среде, без обычных для них паразитов и хищников, они часто размножаются в больших количествах. В результате они могут подавлять или полностью вытеснять местные виды, а также приводить к сокращению естественного биоразнообразия.

[Хелен Рой, представительница ООН]:«Например, есть определённые пресноводные мидии, которые могут настолько размножиться, что забивают трубы, блокируют инфраструктуру. Некоторые растения также могут, например, влиять на навигацию по водным каналам. Иногда это может стать проблемой для крупных компаний или местных сообществ».

Инвазивные виды также часто становятся переносчиками возбудителей заболеваний, которые приводят к вымиранию эндемичных животных и растений.

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