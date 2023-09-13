Самый продаваемый американский автомобиль Ford F-150 получил важное обновление

Самый популярный американский автомобиль прошёл через рестайлинг. Обновлённый пикап Ford F-150 представили в Детройте. Это мероприятие..
Дата загрузки: 2023-09-13
Самый популярный американский автомобиль прошёл через рестайлинг. Обновлённый пикап Ford F-150 представили в Детройте. Это мероприятие открыло Североамериканский международный автосалон 2023 года.
F-150 получил модернизированную оптику, бамперы и радиаторную решётку. Но самое важное изменение коснулось заднего борта. Теперь он не только откидывается вниз. Посередине появилась распашная створка.
[Дон Маккензи, сотрудница компании Ford]:
«Больше всего мы гордимся одной из самых важных функций, которая называется Pro Access. Это распашная дверь. Она упрощает доступ к грузам, поэтому будет легче добраться до вещей, которые лежат на грузовой площадке».
Пикап также оснастили новой системой защиты от угона. Она может предупредить владельца о возможном противоправном действии, а также сообщить об этом в полицию.
Ford F-150 появится в продаже в начале следующего года. Цены стартуют от 37 тысяч долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: