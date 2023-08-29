Как непальские женщины зарабатывают на личинках мух

Непальские женщины в резиновых перчатках и хирургических масках бросают свежие нарезанные овощи и фрукты в ванны..

Непальские женщины в резиновых перчатках и хирургических масках бросают свежие нарезанные овощи и фрукты в ванны с тысячами личинок мух.

[Мана Майя Шрестха, работница фермы]:

«Поначалу вид этих насекомых вызывал отвращение. Но, я подумала, что брать их в руки – часть работы, и мы должны это делать. Теперь это уже не вызывает отвращения. Я привыкла».

Это личинки мухи под названием чёрная львинка. Деревенские женщины будут продавать их в сушёном виде. Личинки пойдут на корм рыбе, домашней птице и свиньям. Цена за килограмм – 70 непальских рупий, то есть около 50 американских центов.

Женщины живут в Бхардеве – деревне с населением примерно 2500 человек. Она расположена в 30 километрах от непальской столицы Катманду. Ферма – единственная в своём роде в Непале. Управляют ей и работают на ней только женщины.

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Климат деревни подходит для выращивания насекомых. На ферме планируют производить 3500 килограммов личинок за один производственный цикл. Он занимает от 45-60 дней.

[Мана Майя Шрестха, работница фермы]:

«Я надеюсь, что этот бизнес будет развиваться. Мы сможем его расширить. Думаю, что он сможет обеспечить работой многих деревенских женщин».

Ферму открыли благодаря гранту в 110 тысяч долларов от местной благотворительной организации. Она уже приносит прибыль.

[Джибеш Бикрам Адхикари, координатор программ]:

«Этот проект запустили потому, что это «зелёный» бизнес. Он поможет в решении проблемы утилизации органических отходов».

Личинки и мухи – экологически чистое удобрение для растений. Его используют на деревенских полях, где выращивают овощи.

Бизнес также даёт возможность женщинам зарабатывать самостоятельно, поэтому их новую работу поддерживают родственники.

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