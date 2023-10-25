Массовую вакцинацию крупного рогатого скота планируют провести в Южной Корее. Там во второй половине октября началась..

4 000 000 коров вакцинируют от вируса в Южной Корее

Массовую вакцинацию крупного рогатого скота планируют провести в Южной Корее. Там во второй половине октября началась вспышка нодулярного дерматита.

Эта вирусная болезнь сопровождается образованием узелковых уплотнений и эрозии на коже и слизистых оболочках органов дыхания. Также увеличиваются лимфатические узлы, отекают конечности и поражаются глаза животных.

Вспышку заболевания сначала зарегистрировали в провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнгидо. Потом эпидемия распространилась дальше.

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[Квон Чэ Хан, сотрудник Министерства сельского хозяйства]:

«В общей сложности мы зарегистрировали 29 новых случаев в уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто и уезде Янгу провинции Канвондо».

Правительство планирует закупить четыре миллиона доз вакцины до конца октября. Переговоры идут с отечественными и зарубежными фармацевтическими компаниями. Такого количества вакцин должно хватить для всех коров в стране. Сделать прививки рассчитывают в ближайшее время.

[Квон Чэ Хан, сотрудник Министерства сельского хозяйства]:«Если общенациональная вакцинация завершится в запланированные сроки, то ситуация стабилизируется в течение ноября».

Нодулярный, или узелковый дерматит передаётся кровососущими насекомыми, а также заражёнными животными. Смертность составляет не более 10%.

Впрочем, эпидемии наносят большой ущерб сельскому хозяйству, поскольку снижаются удои и производство мяса. Вирус также может передаваться козам и овцам. Для человека он не опасен.

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