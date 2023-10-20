Лауреат премии «Оскар» Джордж Клуни и другие ведущие голливудские звёзды предложили профсоюзу актёров SAG-AFTRA 150 миллионов..

Голливудские актёры во главе с Клуни предложили $150 млн для завершения забастовки

Лауреат премии «Оскар» Джордж Клуни и другие ведущие голливудские звёзды предложили профсоюзу актёров SAG-AFTRA 150 миллионов долларов. Так они хотят прекратить забастовку актёров, которая продолжается уже около 100 дней.

Согласно предложению Клуни, в течение трёх лет профсоюз получит дополнительные 150 миллионов долларов, благодаря которым сможет улучшить условия медицинского страхования для членов SAG-AFTRA.

Клуни также сказал, что деньги в первую очередь направят актёрам с самым низким доходом, и что многие из самых богатых людей хотят помочь решить проблему.

Представители SAG-AFTRA это заявление пока не прокомментировали.

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Члены профсоюзов актёров бастуют с июля. Переговоры между ними и Альянсом кинопродюсеров и телевидения на прошлой неделе прервались, что разрушило надежды на быстрое урегулирование конфликта.

Одной из причин этого стало то, что продюсеры отказались делить с актёрами прибыль от показа контента на стриминг-сервисах.

Актёры также требуют повышения зарплат и пересмотра контрактов с учётом развития стримингов и искусственного интеллекта. Так, они требуют защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта.

Из-за забастовки было нарушено производство фильмов и телепередач. Также тысячи членов съёмочных групп и актёров остались без работы.

Вместе с актёрами бастовали и голливудские сценаристы кино и телевидения. Однако ранее в этом месяце они подписали новый трёхлетний контракт со студиями, разрешив все противоречия. Их стачка продолжалась 148 дней.

Нынешняя забастовка профсоюзов актёров – самая длительная с 1980 года. Тогда протест продолжался 95 дней.

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