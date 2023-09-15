350 мигрантов в одном грузовике: находка в Мексике

350 человек в одной машине. Именно столько мигрантов обнаружили в кузове грузовика на юго-востоке Мексики, в..

350 человек в одной машине. Именно столько мигрантов обнаружили в кузове грузовика на юго-востоке Мексики, в штате Веракрус. Люди были плотно сбиты в кучу и обезвожены.

Обнаружили их на пункте оплаты проезда в городе Косамалоапан. Офицеры услышали крики и стуки, доносящиеся из задней части кузова.

В машине обнаружили сотни мужчин, женщин и детей. Как выяснилось, это люди из Гватемалы, Эквадора, Гондураса и Сальвадора.

Автомобиль и водитель были переданы в распоряжение сотрудников Генпрокуратуры. Она начала расследование.

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Семьи с детьми, а также несовершеннолетние, путешествующие без сопровождения взрослых, пока останутся под опекой местной системы семейного социального обеспечения. Взрослых мигрантов отправят в Национальный институт миграции Мексики для определения их миграционного статуса.

Напомним, на днях Международная организация по миграции назвала маршруты, по которым мигранты попадают из Мексики в США, самыми опасными наземными миграционными путями в мире. В прошлом году на них умерло или пропало без вести почти 700 человек, и это только подтверждённые данные. Реальная цифра может быть больше.

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