Известный французский «человек-паук» Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Он..

Французский «человек-паук» взобрался на небоскрёб ради мира между Израилем и сектором Газа

[Ален Робер, «человек-паук»]:

«Я совершаю восхождение ради мира. Я не стою на стороне Палестины или Израиля. Но я считаю, есть одна срочная и важная вещь, которую необходимо сделать, – это выслушать друг друга и подписать долгосрочные мирные соглашения».

Известный французский «человек-паук» Ален Робер покорил очередную высотку не ради рекорда, а с благородной целью. Он поднялся на 220-метровый небоскрёб в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, чтобы призвать к миру на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинцами.

Подъём на крышу здания занял два часа. Обычно Ален Робер совершает восхождение без специального снаряжения и страховки. Использует лишь тальк, чтобы не скользили руки, и специальную обувь.

[Ален Робер, «человек-паук»]:

«Израиль и Палестина воюют уже более 70 лет. В какой-то момент война должна прекратиться. В мире достаточно политиков, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить мирные соглашения, устраивающие обе стороны».

Робер призвал политиков к миру, добавив, что в противном случае «мир стоит на пороге третьей мировой войны».

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Ален Робер совершает восхождения на высотные здания по всему миру. На его счету более 100 подъёмов. Среди покорённых объектов – Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелева башня и дубайский небоскрёб «Бурдж-Халифа».

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