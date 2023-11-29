Монголия известна своим скотоводством. Это занятие находится под защитой конституции страны. В ней 80 миллионов верблюдов,..

Чему можно научиться у монгольских скотоводов на фоне изменения климата

Монголия известна своим скотоводством. Это занятие находится под защитой конституции страны. В ней 80 миллионов верблюдов, яков, коров, овец, коз и лошадей называют «национальным богатством», охраняемым государством.

Для многих семей это больше, чем профессия. Это культурная самобытность, которая объединяет поколения. А основе неё лежит связь человека с животными.

Агваантогтох и его семья производят мясо, а также молочные продукты, такие как йогурт и твёрдые сыры. И хотя они считают животных своей собственностью, они также видят в них живых существ, у которых есть своя воля. То есть они позволяют скоту самому выбирать себе пастбище и находить воду. Считают, что, если загонять животных в определённое место, – это всё равно, что посадить человека в тюрьму.

Экстремальные погодные условия всегда были частью жизни в Монголии. Но сегодня справиться с ними становится всё труднее на фоне изменения климата.

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[Агваантогтох, скотовод]:«Раньше в разные времена года было холодно и жарко, но теперь зимой и летом случаются сильные пыльные бури. Или идёт снег, когда тепло».

Монголия страдает от хронической засухи, а также потепления. С 1940 года средняя температура выросла на 2,2 градуса по Цельсию.

При этом участились дзуды, или, как их называют, бескормицы, вызванные суровыми снежными зимами. При них домашний скот не может найти корм под снежным покровом.

Именно дзуд вынудил Агваантогтоха и его семью в 2020 году переехать из юго-западной провинции. Той зимой у него погибло 400 животных.

[Лхаебум, отец скотовода]:«Конечно, было сложно покидать родной край. Но из-за засухи выбора не было».

При этом эксперты отмечают, что у монгольских скотоводов можно многому научиться в плане адаптации.

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[Ариэль Ахерн, исследовательница Оксфордского университета]:«У них много способов. Так что вместо программ адаптации для монгольских пастухов такие программы следует разрабатывать для нас».