На первый взгляд эти постройки напоминают промышленную зону. Но на самом деле это «умный» город будущего..

«Умный» город в пустыне: как в ОАЭ создают экономное и чистое пространство для жизни

На первый взгляд эти постройки напоминают промышленную зону. Но на самом деле это «умный» город будущего среди пустыни. В Объединённых Арабских Эмиратах создают экологически чистые городские застройки с нейтральными выбросами углерода и скоростным личным транспортом.

Масдар-сити растёт в Абу-Даби. Можно увидеть, что все здания в нём находятся впритык друг к другу, улицы узкие, а окна – маленькие. Благодаря этому можно значительно сэкономить на охлаждении.

Если выразить это в цифрах, то здания будут потреблять на 70% меньше электроэнергии и на 40% меньше воды, чем обычные. Они воздухонепроницаемые и с затемнёнными окнами, что защищает их от солнца и тепла.

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[Крис Ван, замдиректора по устойчивому развитию города]:

«Здания Масдар-Сити экологичны по ряду причин. Они лёгкие, их окна не слишком большие и не слишком маленькие, они очень хорошо затемнены. Стены очень хорошо защищены и с очень хорошей изоляцией».

А некоторые местные жители уже пользуются таким персональным транспортом. Он работает на магнитах.

[Стив Северанс, директор по устойчивому развитию города]:«Этот автомобиль не совсем подходит для всех городских условий. Для него требуется ряд магнитов. Когда мы впервые начали его использовать в 2010 году, это был самый продвинутый беспилотный автомобиль из доступных. С тех пор мы продвинулись и создали транспортные средства, которые лучше взаимодействуют в реальной среде на дорогах, действительно готовы к автономным поездкам».

Многие считают «умные» и экологичные города способом решить проблему изменения климата. Однако профессор Института международного развития Айюб Шарифи считает, что здесь кроются подводные камни.

[Айюб Шарифи, профессор Института международного развития]:«Есть много неопределённостей вокруг «умных» городов. Я думаю, что ключевой вопрос, которому не уделяют внимания, – это вопрос отдачи. Конечно, «умные» города в некоторых секторах, таких как энергетика и водоснабжение, могли бы обеспечить больше эффективности. Но эта эффективность может привести к дальнейшему потреблению, поэтому в этом смысле, я думаю, нам нужно быть осторожными».

Объединённые Арабские Эмираты стремятся прийти к нулевому уровню выбросов уже к 2050 году. А уже 30 ноября в Дубае стартует климатический саммит COP28. Он продлится до 12 декабря.

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