Израильская армия продолжает концентрировать танки и военную технику на границе с сектором Газа. ЦАХАЛ готовится к..

Израиль сосредоточил войска у сектора Газа и ведёт перестрелки с Ливаном

Израильская армия продолжает концентрировать танки и военную технику на границе с сектором Газа. ЦАХАЛ готовится к наземному наступлению, чтобы уничтожить группировку ХАМАС и её инфраструктуру в ответ на смертоносное нападение боевиков на прошлой неделе.

Предполагается, что боевики удерживают около 200-250 израильских заложников. Одна из целей наземной операции – их освобождение.

В самом анклаве из-за авиаударов сотни тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов. Армия Израиля призвала людей эвакуироваться на юг территории. Здесь растут опасения гуманитарного кризиса, а также более широкого конфликта Израиля с Ираном.

Также накаляется обстановка на границе с Ливаном. Боевики «Хезболлы», которых также спонсирует Иран, продолжают обстрел Израиля с ливанской территории.

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Силы обороны Израиля заявили, что в результате их воздушного удара погиб высокопоставленный лидер ХАМАС в секторе Газа. Усама Мазини был ключевым переговорщиком группировки боевиков по вопросу захвата заложников.

Между тем, поставки топлива, продовольствия и воды в Газу с израильской территории приостановлены. Однако Нетаньяху и Байден договорились о том, что будет возобновлена подача воды в некоторые районы южной части сектора Газа.

Также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале операции по гуманитарному воздушному мосту. ЕС отправит в Египет несколько самолётов с грузом для гуманитарных организаций в секторе Газа.

В анклаве проживает 2,3 миллиона палестинцев. И этой густонаселённой территорией управляет ХАМАС, который ставит своей целью уничтожение Израиля.

В то время как израильская армия предупредила жителей Газы эвакуироваться на юг, ХАМАС убеждал местных жителей не слушать призывов и оставаться. Ранее звучали обвинения, что группировка намерено размещает свои базы в жилых домах, прикрываясь мирными жителями.

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