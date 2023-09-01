В Колумбии выпустили 1200 детёнышей речной черепахи

На берегах реки Мета, где Колумбия встречается с Венесуэлой, крошечные оливково-зелёные черепахи ждут момента, когда окажутся..
Дата загрузки: 2023-09-01
Выпускать пресмыкающихся приехали волонтёры из военно-морского флота и национальной армии Колумбии. Их задача – бережно пересаживать черепашат на травянистое мелководье.
[Каролина Писон Феррейра, волонтёр]:
«Эта акция – часть проекта, который реализуют уже более 10 лет, чтобы защитить эти виды от незаконного вылова и естественных хищников».
Уже скоро 1200 детёнышей болотной черепахи совершат первое плавание.
[Рут Бустос, руководитель проекта]:
«Я уже десять лет работаю в проекте по разведению черепах. Мы выпускаем их поэтапно».
Это заключительный этап природоохранного проекта. В рамках него в местные реки уже вернули более 3000 черепах.
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