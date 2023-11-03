Эти маленькие черепахи вскоре впервые увидят океан. Их выпускают в дикую природу на побережье Буэнавентуры на..

500 детёнышей редких черепах выпустили в океан в Колумбии

Эти маленькие черепахи вскоре впервые увидят океан. Их выпускают в дикую природу на побережье Буэнавентуры на севере Колумбии. Всего к Тихому океану привезли 500 детёнышей редких оливковых черепах.

О рептилиях заботятся Ассоциация хранителей мангровых лесов и корпорация Cauca Valley. Волонтёры собирают на пляжах черепаховые яйца. Находить гнёзда помогают и местные рыбаки.

[Мариори Маркес, сотрудница корпорации Cauca Valley]:

«Всё это результат экологического просвещения, в рамках которого корпорация с 2019 года работает с группой рыбаков. Они отказались от некоторых плохих практик рыболовства и работают с нами над сохранением морских черепах».

Черепашьи яйца перевозят в специальный центр разведения.

[Таня Лусия Диас, член Ассоциации хранителей мангровых лесов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы наблюдаем за ними полтора месяца. Именно столько времени надо, чтобы черепахи вылупились. Когда этот процесс завершается, мы всех выпускаем».

Рыбаки также сами выпускают взрослых рептилий, если те случайно попадают в сети.

Оливковые черепахи обитают в тёплых водах Индийского и Тихого океана. Детёныши этих рептилий растут медленно, поэтому популяция уязвима. Во многих странах добыча оливковых черепах запрещена или ограничена, а места гнездования охраняются.

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