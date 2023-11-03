500 детёнышей редких черепах выпустили в океан в Колумбии

Эти маленькие черепахи вскоре впервые увидят океан. Их выпускают в дикую природу на побережье Буэнавентуры на..
Дата загрузки: 2023-11-03
О рептилиях заботятся Ассоциация хранителей мангровых лесов и корпорация Cauca Valley. Волонтёры собирают на пляжах черепаховые яйца. Находить гнёзда помогают и местные рыбаки.
[Мариори Маркес, сотрудница корпорации Cauca Valley]:
«Всё это результат экологического просвещения, в рамках которого корпорация с 2019 года работает с группой рыбаков. Они отказались от некоторых плохих практик рыболовства и работают с нами над сохранением морских черепах».
Черепашьи яйца перевозят в специальный центр разведения.
[Таня Лусия Диас, член Ассоциации хранителей мангровых лесов]:
«Мы наблюдаем за ними полтора месяца. Именно столько времени надо, чтобы черепахи вылупились. Когда этот процесс завершается, мы всех выпускаем».
Рыбаки также сами выпускают взрослых рептилий, если те случайно попадают в сети.
Оливковые черепахи обитают в тёплых водах Индийского и Тихого океана. Детёныши этих рептилий растут медленно, поэтому популяция уязвима. Во многих странах добыча оливковых черепах запрещена или ограничена, а места гнездования охраняются.
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