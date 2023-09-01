Огромный бык на пассажирском сиденье легкового автомобиля напугал водителей в американском штате Небраска. Люди сообщили в..

В США по дороге разъезжал автомобиль с быком на пассажирском сиденье

Огромный бык на пассажирском сиденье легкового автомобиля напугал водителей в американском штате Небраска. Люди сообщили в полицию, и машину странного вида остановили в Норфолке.

Полицейские ожидали увидеть телёнка. Но оказалось, что в специально переделанном автомобиле разъезжает бык породы ватуси. Животное зовут Хауди Дуди, а его хозяина – Ли Мейер. Он живёт в городе Нелай в 50 километрах от Норфолка.

Владельцу быка вынесли предупреждение. Полиция потребовала, чтобы мужчина вместе с быком уехал с оживлённой магистрали и отвёз животное домой. Тот подчинился и вернулся в Нелай. Вскоре о путешествии необычной парочки рассказали в новостях на американских телеканалах.

Порода ватуси выведена в Африке. Самцы весят до 800 килограммов, а самки – до 550. У этих животных очень длинные рога, которые помогают им охладиться за счёт циркулирующей по ним крови.

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