Битва в соусе: чемпионат мира по борьбе в подливке прошёл в Англии

Борьба в бассейне с подливкой Стакстедс, Великобритания Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской..
Дата загрузки: 2023-09-01
Стакстедс, Великобритания
Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской деревушке Стакстедс. Здесь проходит чемпионат мира по борьбе в подливке.
Соперники вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Раньше использовали натуральный – сваренный на мясе и овощах. Сейчас делают из кукурузной муки и карамели. В бассейн выливают 2000 литров подливки.
Борцы сражаются две минуты. За ними наблюдают сотни зрителей. Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов. После битвы борцов окатывают водой.
В этом году в соревнованиях участвуют 16 мужчин и восемь женщин. Мероприятие проводят уже 15 лет. А в 2019-м весёлый чемпионат внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Этот турнир – благотворительный. Все собранные средства идут на помощь людям с неизлечимыми болезнями. Но борцы также могут собирать деньги для каких-либо благотворительных организаций.
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