Борьба в бассейне с подливкой Стакстедс, Великобритания Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской..

Битва в соусе: чемпионат мира по борьбе в подливке прошёл в Англии

Борьба в бассейне с подливкойСтакстедс, Великобритания

Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской деревушке Стакстедс. Здесь проходит чемпионат мира по борьбе в подливке.

Соперники вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Раньше использовали натуральный – сваренный на мясе и овощах. Сейчас делают из кукурузной муки и карамели. В бассейн выливают 2000 литров подливки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Борцы сражаются две минуты. За ними наблюдают сотни зрителей. Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов. После битвы борцов окатывают водой.

В этом году в соревнованиях участвуют 16 мужчин и восемь женщин. Мероприятие проводят уже 15 лет. А в 2019-м весёлый чемпионат внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот турнир – благотворительный. Все собранные средства идут на помощь людям с неизлечимыми болезнями. Но борцы также могут собирать деньги для каких-либо благотворительных организаций.

Короткая ссылка на эту страницу: