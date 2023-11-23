Финляндия закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного – «Райа-Йоосеппи». Сопредельный ему российский..

Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме одного

Финляндия закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного – «Райа-Йоосеппи». Сопредельный ему российский КПП «Лотта» находится на Кольском полуострове в Мурманской области.

Финские власти объясняют эти меры резким увеличением числа нелегальных мигрантов на границе с Россией. В сентябре и октябре их было всего несколько десятков. В ноябре без виз и надлежащих документов прибыло 600 человек. В их числе выходцы из Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, Кении, Марокко и Сомали.

[Элина Валтонен, глава МИД Финляндии]:

«Переход из России в Финляндию – это не безопасный маршрут в Европейский Союз. <…> Поэтому мы говорим всем, кто хочет пройти по нему, что это не лучший выбор».

Правительство Финляндии заявляет, что перевозку нелегальных мигрантов организуют российские власти. Кремль обвинения опровергает.

[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Подобные обвинения мы не принимаем. Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право. И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все служебные инструкции».

Финляндия имеет общую границу с Россией протяжённостью 1340 километров.

Всего между двумя странами работало девять пропускных пунктов. Один из них закрыт на неопределённое время с апреля прошлого года. 18 ноября Финляндия временно закрыла ещё четыре КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Сопредельные российские пункты находятся в Ленинградской области и Карелии.

С 25 ноября перестают работать ещё три пограничных перехода: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус». На российской стороне соответствующие КПП находятся в Мурманской области и Карелии.

Пограничный переход «Райа-Йоосеппи» находится примерно в 1500 километрах от Санкт-Петербурга.

Короткая ссылка на эту страницу: