Пакистан объявил, что вышлет всех нелегальных афганских беженцев

31-летняя афганка Маджида родилась в Пакистане и живёт в Карачи с мужем и шестью детьми. Но..

31-летняя афганка Маджида родилась в Пакистане и живёт в Карачи с мужем и шестью детьми. Но теперь супруг с опаской выходит из дома, поскольку боится ареста. Правительство Пакистана объявило, что всем нелегальным беженцам нужно возвращаться в Афганистан. Срок истекает через несколько дней. Потом людей обещают депортировать.

И хотя у семьи Маджиды есть документы на временное пребывание, её родственников уже несколько раз задерживали.

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[Маджида Азизуллах, афганка, живущая в Пакистане]:«Мой муж слишком боится выходить из дома. Несколько дней назад я заболела. На рынке рядом с домом нужных лекарств не было. Но он не пошёл их искать».

В Пакистане проживает около четырёх миллионов афганских беженцев. Примерно миллион 700 тысяч не имеет документов. Все они должны уехать. Правда, некоторые на родине предков ещё никогда не были.

[Мухаммад Рахим, нелегальный афганский беженец]:«Если бы не было приказа, я бы в жизни туда не поехал, поскольку не знаю местного языка. Мы не привыкли жить с теми людьми. Вся моя жизнь прошла здесь. Я здесь родился, здесь выросли мои дети».

Первая волна афганских беженцев прибыла в Пакистан с началом Афганской войны в 1979 году. Недавно хлынул новый поток, поскольку власть в Афганистане захватила запрещённая в России и других странах группировка «Талибан».

С конца сентября по конец октября уже около 60 тысяч афганцев вернулись на родину. Многие предпочитают сделать это самостоятельно, поскольку при депортации проблем будет больше.

Афганцам с официальными документами и разрешением на работу можно остаться. При этом пакистанские власти обещают наказывать всех, кто попытается купить поддельные документы.

Пакистан объявил о высылке афганцев, обвинив их в организации взрывов террористов-смертников ранее в этом году. Исламабад также обвинил их в контрабандной деятельности.

Страна страдает от нехватки денежных средств и переживает рекордную инфляцию, претворяя в жизнь жёсткую программу помощи от Международного валютного фонда.

Власти говорят, что нелегальные мигранты десятилетиями истощали ресурсы страны.

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