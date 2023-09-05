Это можно назвать движущимся планетарным шедевром. А увидеть его можно в Королевском планетарии Эйсе Эйсинги XVIII..

Включат ли старейший планетарий в мире в список ЮНЕСКО

Это можно назвать движущимся планетарным шедевром. А увидеть его можно в Королевском планетарии Эйсе Эйсинги XVIII века в нидерландском Франекере.

Это национальный памятник страны, а также старейший действующий планетарий в мире.

Теперь же его номинировали в качестве нового объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В список его включат, если совет даст зелёный свет на заседании в сентябре.

Эйсинга построил модель планетария в гостиной своего дома. Спустя 242 года он по-прежнему в рабочем состоянии и своей первоначальной форме.

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[Франк Белт, работник музея]:

«Мы уверены, что он действительно заслуживает права находиться в списке. Дело только за руководством ЮНЕСКО».

Сам Эйсинга создал планетарий, чтобы опровергнуть предсказание о том, что некоторые планеты находятся на пути столкновения, и конец света неизбежен.

[Франк Белт, работник музея]:«Гениальность Эйсинги до сих пор впечатляет людей. И это прекрасный пример того, как люди думали в XVIII веке, в эпоху Просвещения, и как они пытались популяризировать астрономию и показать её людям».

Механизм планетарной системы очень сложный. Его приводят в движение деревянные валики с тысячами железных штифтов.

[Франк Белт, работник музея]:«Эйсинга построил над потолком огромный зубчатый механизм, приводимый в движение маленькими часами. Благодаря этому всё здесь постоянно движения. Людям это сложно увидеть, поскольку движение очень медленное. Самому медленному объекту требуется 29 с половиной лет, чтобы пройти один оборот по комнате».

Планетарий и остальная часть дома Эйсинги – одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей города.

Решение о включении планетария в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО примут на 45-й сессии Комитета в Саудовской Аравии. Она будет проходить с 10 по 25 сентября.

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